Обнаружено несколько павших голубей с признаками отравления на берегу реки Колокша в городе Юрьев-Польский.

После того, как в Соловьином пруду в городе Владимире нашли очаг , специалисты начали обращать особое внимание на случаи отравления диких птиц в разных районах области. Как сообщает, обнаружено несколько павших голубей с признаками отравления на берегу реки Колокша в городе Юрьев-Польский.Взяты пробы на заразные болезни, включая грипп птиц. Указано, что массового падежа птиц в Юрьев-Польском нет и ситуация находится под контролем. По информации источника, владимирцы, живущие у Соловьиного пруда, продолжают игнорировать предупреждения и карантинные меры, не смотря на то, что грипп птиц передается человеку.Напомним, ранее мы писали, что