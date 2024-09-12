Опекуны будут получать знак «Счастье – жить в семье» и выплату свыше 40 тысяч рублей.

Во Владимирской области появилась награда для приемных родителей. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Опекуны будут получать знак «Счастье – жить в семье» и выплату свыше 40 тысяч рублей. Условия для получения: супруги должны жить вместе не менее 10 лет и воспитывать приемных детей не менее 5 лет. Также необходимо участвовать в общественной жизни, вести здоровый образ жизни, иметь успехи в трудовой деятельности и т.д.Напомним, ранее мы писали, что