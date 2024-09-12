Космический корабль «Союз МС-26 взлетел с 31-й площадки космодрома «Байконур» в 19:23 11 сентября.

Выпускники филиала РАНХиГС во Владимире улетели в космос. Подробности запуска ракеты рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».Космический корабль «Союз МС-26 взлетел с 31-й площадки космодрома «Байконур» в 19:23 11 сентября. В экипаж ракеты вошли Герой России и выпускник владимирского филиала Президентской академии Алексей Овчинин, магистрант владимирского филиала РАНХиГС Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.Уже в 22:32 вечера корабль прибыл на модуль «Рассвет». В экспедиции космонавты пробудут 202 дня. Их ожидают выходы в открытый космос, научные исследования. Напомним, ранее мы писали, что из.