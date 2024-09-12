Днем 11 сентября в Москве похоронили основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. А вечером того же дня сентября умер журналист Николай Сванидзе. У этих двух смертей есть мистическая связь.

Днем 11 сентября в Москве похоронили основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. А вечером того же дня сентября умер журналист Николай Сванидзе. У этих двух смертей есть мистическая связь.Александр Масляков умер от онкологического заболевания – он страдал от рака легких. Николай Сванидзе в последние годы жизни тоже тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга. В заключении о смерти говорится, что скончался журналист от острой сердечной недостаточности.В православной традиции два покойника подряд считаются очень дурной и скверной приметой. Мол, жди третьего – умершие обязательно заберут его к себе на тот свет. Эзотерики полагают, что, если на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это повод задуматься. Значит, жди скоро третий гроб – в ближайшее время обязательно скончается кто-то еще... И сегодня все гадают, кто из известных людей покинет этот бренный мир следующим...Масляков и Сванидзе не были ровесниками, но хорошо и часто общались, встречались на мероприятиях и съемках. И, конечно, их смерть друг за другом – тревожный и символичный знак. Уходят мэтры и столпы отечественного телевидения, кумиры и легенды. И остается с тревогой ждать, кого из звезд они заберут с собой в жизнь вечную...