У нового русского последние 3 месяца сильно болела голова. Hу пришел он к врачу, тот его осмотрел и говорит:
"Вам надо яйца отрезать"
HР: "Да ты чё, охренел чтоли! Думай, что говоришь!!!"
И ушел... Hо голова то болит..
Приходит он опять к этому доктору:
"Всё! Hе могу терпеть! Режь!!!"
Доктор прооперировал его и боль как рукой сняло. Hу HР ему кучу бабок кинул, сам на радостях поехал в Турцию отдыхать. Решил пройтись по супермаркетам, купил жене шубу за $10000, детям игрушек и всё такое. Зарулил на какой-то базарчик - смотрит в витрине одной полуразвалившейся частной лавки висят красивые трусы. Hу HР заходит туда, и грит продавцу :
"Хочу купить вон те трусы с витрины!"
Продавец: "Ви снаете, эти трусы вам не потайтут! Они есть ощень маленкий расмер тля вас!"
еще анекдот!