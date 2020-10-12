Это на 5 случаев меньше, чем днём ранее.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на утро 11 октября лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор. Из них: 13 в Муромском районе, 12 во Владимире, 11 в Гусь-Хрустальном, 7 в Александровском районе, 7 в Собинском, 4 в Петушинском, 4 в Суздальском, 2 в Ковровском, 1 в Судогодском, 1 в Юрьеву-Польском. Отметим, что это на 5 случаев меньше, чем вчера.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7959 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.