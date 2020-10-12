"В Питере жать" - промежуточный турнир для спортсменов. 7 ноября в Доброграде пройдет Чемпионат России. Ожидаются 500 участников из 150 городов России.

Команда жимовиков "Владимирская Русь" вернулась с победой из Санкт-Петербурга. Накануне там прошел мастерский турнир по русскому жиму "В Питере жать".В составе команды как элита спорта, так и особенные спортсмены. Ильдару Хабибулину из Вязников удалось дважды встать на высшую ступень пьедестала в жиме штанги на 75 и 100 килограммов. Председатель Федерации Русского жима Центрального федерального округа Марк Краснов "выжал" бронзу. Спортсмены с ограниченными возможностями Денис Новиков и Юлия Корзунова из Гороховца также показали отличные результаты. Ребят готовил Кандидат в Мастера спорта Вячеслав Петрушин. Несмотря на то, что это был первый турнир для Юлии, она сумела занять призовые места в двух дивизионах. "В Питере жать" - промежуточный турнир для спортсменов. 7 ноября в Доброграде пройдет Чемпионат России. Ожидаются 500 участников из 150 городов России.Татьяна Воронцова