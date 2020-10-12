Ему было 64 года.

11 октября на 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Александр Сергеевича Андреев.Александр Андреев посвятил всю свою жизнь развитию физкультуры и спорта. Он воспитал более 20 мастеров спорта, членов сборной команды России, призеров чемпионатов мира и Европы. Андреев был одним из создателей во Владимире специализированной детско-юношеской школы по самбо, которая сегодня имеет статус школы Олимпийского резерва.В 2005-2011 годах, будучи депутатом Совета народных депутатов города Владимира, Александр Андреев многое сделал для поддержки детско-юношеского спорта. До последнего времени он работал заместителем директора Спортивной школы Олимпийского резерва по самбо имени Е.В. Чичваркина, вице-президентом Владимирской областной федерации самбо. Имеет многочисленные профессиональные, ведомственные и общественные награды.