На стене здания лицея-интерната №1 во Владимире появится новое граффити. Художница Регина Яфасова рисует портрет нашего земляка, Героя Советского Союза - полковника Ивана Михайловича Гусева.

На стене здания лицея-интерната1 во Владимире появится новое граффити. Художница Регина Яфасова рисует портрет нашего земляка, Героя Советского Союза - полковника Ивана Михайловича Гусева.Вместо холста - стена здания лицея1 во Владимире, а вместо кисти - баллончики с краской. Такой масштабный проект для художницы Регины Яфасовой первый. По её словам, рисовать баллончиком несложно. На портрет Героя Советского Союза ушло 2,5 недели.Регина Яфасова, дизайнер, художник: «Меня вдохновляли люди, которые проходили мимо, и которые лично знали Гусева. И они сказали очень похож портрет, особенно глаза. И меня это вдохновило. И ученики лицея, когда они проходили мимо, всегда интересовались: "Может помочь вам? Подкрасить?" Я провела небольшой инструктаж и на нижнем основании мы совместно с учениками немного порисовали».Полковник Иван Михайлович Гусев принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и Венгрии от фашистов. Не раз Иван Гусев, по его воспоминаниям, оказывался на волосок от гибели - был дважды ранен. В одном из боёв под Молдавией лично поднял роту в атаку. После войны Иван Гусев продолжил службу в Вооруженных Силах, которым посвятил более тридцати лет своей жизни.Игорь Пасынков, директор лицея-интерната1 г. Владимир: «Дети оформили внутри школы очень много своих работ, сделали онлайн-траслянции, передавали свои пожелания и изучали историю, подвиг Гусева Ивана Михайловича, нашего земляка. И каждый ребенок, проходя мимо стены лицея, и я думаю, навсегда останется у него эта память».Портрет Ивана Гусева появился на учебном заведении по инициативе Молодежной думы при областном Законодательном собрании в рамках проекта "Знаю, помню, дорожу".Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области: «В школе36 г. Владимира было нанесен граффити Александра Сергеевича Пушкина. А в школе2 г. Владимира было нанесено граффити героя Советского Союза - Ивана Ефимовича Жукова. И в этом году проект получил своё продолжение. К нам обратились с инициативой, чтобы нанести портрет Ивану Михайловичу Гусева».Дума - молодежная, а задачи - серьезные, говорит председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. И хорошо, что идея принадлежит молодым.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Они по-настоящему разрабатывают различные нормативно-правовые акты, они ведут большую волонтерскую работу и постоянно помогали и помогают людям старшего поколения, решают много других важных задач».Граффити-портреты героев Советского Союза на учебных заведениях - это музей памяти под открытым небом, связь времён и народов, благодарность за подвиги в годы Великой Отечественной войны.Юлия Шувалова, Илья Хлудов"Вести Владимир"