Лиза Алерт просит помощи в поисках.

Во Владимирской области ищут восьмилетнего мальчика. Дима Никашов из деревни Таланово, Гусь-Хрустального района вчера не вернулся с прогулки.Лиза Алерт просит о любой помощи в поисках ребенка. Его приметы: рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Он был одет в чёрную кожаную куртку на молнии, чёрные спортивные брюки, белые кроссовки, чёрную шапку.Сегодня в три часа объявляется сбор на выезд в 15:00 в д. Таланово, Гусь-хрустальныйКоординаты штаба: 55.2655228, 41.0468370Координатор: Катя КошкаСтарший на месте: СавиноваИнфорги:Мария Лебедь 89253111880Екатерина Менкс 89100917582