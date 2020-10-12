Ранее судимый 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения прибыл к месту жительства сотрудника УИС, осуществляющего за ним надзор.

К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Суздальского района за применение насилия в отношении представителя власти. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Установлено, что 14 январяранее судимый 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения прибыл к месту жительства сотрудника уголовно-исполнительной системы, осуществляющего за ним надзор.На почве неприязни, возникшей из-за того, что по представлениям начальника уголовно-исполнительной инспекции назначенные мужчине наказания в виде исправительных работ неоднократно заменялись на реальное лишение свободы, обвиняемый нанес удары по телу потерпевшего, а также высказал угрозу применения насилия и о повреждении его имущества.С учетом всех обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.