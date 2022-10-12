Близкие родственники призывников могут обратиться в центр поддержки мобилизованных и получить выплату в ускоренном режиме. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Близкие родственники призывников могут обратиться в центр поддержки мобилизованных и получить выплату в ускоренном режиме. Об этом в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.После объявления частичной мобилизации власти Москвы приняли решение о дополнительных выплатах призывникам – 50 тысяч рублей в месяц. Для проведения платежей правительству столицы нужны данные мобилизованных и номера их банковских счетов, отметил Собянин.По его словам, сейчас правительство Москвы прорабатывает с Минобороны регламент передачи данных. Процесс займет некоторое время, но многим семьям выплаты нужны уже сегодня, написал градоначальник.В связи с этим власти города приняли решение, что родственники призывников могут обратиться в центр поддержки мобилизованных и получить выплату в качестве адресной помощи."Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные Силы по мобилизации", – подчеркнул Собянин.В начале октября мэр о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи.Центр поддержки мобилизованных расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее о работе центра – в "Дни.ру".