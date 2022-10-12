Особенная церемония. В ЗАГСе города Коврова зарегистрировали свой брак влюбленные из Орла. Совсем...

Особенная церемония. В ЗАГСе города Коврова зарегистрировали свой брак влюбленные из Орла.Совсем скоро Роман - сейчас он проходит учёбу в окружном центре - направится в зону специальной военной операции. Его решение любимая встретила с уважением и пониманием. Лилия Митина специально приехала в Ковров, чтобы официально зарегистрировать отношения с возлюбленным. Напомним, во Владимирской области мобилизованные могут подать заявление и оформить брак в один день. Согласно Семейному Кодексу призыв на службу рассматривается как особое обстоятельство, при котором не нужно ждать месяц с момента подачи заявления. О настоящей истории любви- в репортаже Любови Клюквиной в нашем итоговом выпуске.