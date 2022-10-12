Вязниковским городским судом Владимирской области рассмотрено исковое заявление гражданина...

Вязниковским городским судом Владимирской области рассмотрено исковое заявление гражданина Степанова С.А. к ООО «Вояж», ООО «Анекс Туризм» о защите прав потребителя.Он приобрел тур в Турцию с вылетом 12 июня 2022 г. в 3 часа 45 минут. В соответствии с договором цена туристских услуг составила 154 000 рублей. После оплаты продукта ответчик ООО «Анекс Туризм» изменил время вылета из аэропорта (в 14 часов 55 минут того же дня) в связи, с чем истец отказался от тура, обратившись в ООО «Вояж» с претензией и требованиями о возвращении стоимости оплаченного туристического продукта.И, в связи с неисполнением заявленных требований, покупатель обратился уже в суд о взыскании денежных средств по договору о реализации туристского продукта, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.В ходе рассмотрения гражданского дела туроператором ООО «Анекс Туризм» ответчиком, истцу добровольно перечислены денежные средства в размере 142 870 рублей. При этом туроператор ООО «Анекс Туризм» не обосновал удержание денежных средств в размере 11 130 рублей. Турагент ООО «Вояж» свои обязательства по договору исполнил в полном объеме, сообщила пресс-служба Вязниковского райсуда.Решением суда исковые требования Степанова С.А. к ООО «Анекс Туризм» о защите прав потребителей удовлетворены частично.Взысканы с ООО «Анекс Туризм» денежные средства, уплаченные по договору о реализации туристского продукта в размере 11 130 рублей, неустойка в размере 154 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 84 065 рублей и в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 802,60 рублей.В удовлетворении остальной части иска к ООО «Анекс Туризм» отказано. В удовлетворении заявленных требований к ответчику ООО «Вояж» отказано.Решение суда 7 октября 2022 года вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com