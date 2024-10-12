По обращениям жителей была организована проверка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в Александровскую городскую прокуратуру поступили обращения местных жителей. В аптеках района отсутствовали льготные препараты, из-за чего заявители не были ими обеспечены.В других аптеках области препараты были в наличии, но ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» не организовала перераспределение. По результатам прокурорской проверки ответственному лицу внесено представление.В пользу одного из заявителей было направлено заявление о компенсации средств за покупку лекарств.