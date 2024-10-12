Вегетарианцы, полностью отказавшись от продуктов животного происхождения, тоже могут побаловать себя бургером. Рецепт, который подарит не только вкус, но и пользу.
Вегетарианцы, полностью отказавшись от продуктов животного происхождения, тоже могут побаловать себя бургером. Рецепт, который подарит не только вкус, но и пользу.
Для вегетарианцев подойдет множество рецептов, включающих разнообразные овощи, злаки, бобовые и фрукты. Вот один из простых и вкусных рецептов:
Вегетарианский бургер
Ингредиенты
Цельнозерновой хлеб – 4 ломтика
Овощная котлета (из грибов, чечевицы, нута или других овощей) – 4 штуки
Салат айсберг – 1 маленький кочан
Помидоры – 2 штуки
Огурцы – 1 штука
Красный лук – 1/2 штуки
Майонез веганский – по вкусу
Горчица – по вкусу
Кетчуп – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Инструкции
Подготовка овощей: Нарежьте салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук тонкими кольцами.
Соберите бургер: Положите на ломтик хлеба овощную котлету, сверху выложите салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук. Добавьте горчицу, майонез и кетчуп по вкусу. Закройте вторым ломтиком хлеба.
Обжарьте: Разогрейте сковороду и обжарьте бургер с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте: Подавайте бургер горячим с солеными огурцами или картофелем фри.