Вегетарианцы, полностью отказавшись от продуктов животного происхождения, тоже могут побаловать себя бургером. Рецепт, который подарит не только вкус, но и пользу.

Вегетарианцы, полностью отказавшись от продуктов животного происхождения, тоже могут побаловать себя бургером. Рецепт, который подарит не только вкус, но и пользу.Для вегетарианцев подойдет множество рецептов, включающих разнообразные овощи, злаки, бобовые и фрукты. Вот один из простых и вкусных рецептов:Вегетарианский бургерИнгредиентыЦельнозерновой хлеб – 4 ломтикаОвощная котлета (из грибов, чечевицы, нута или других овощей) – 4 штукиСалат айсберг – 1 маленький кочанПомидоры – 2 штукиОгурцы – 1 штукаКрасный лук – 1/2 штукиМайонез веганский – по вкусуГорчица – по вкусуКетчуп – по вкусуСоль, перец – по вкусуИнструкцииПодготовка овощей: Нарежьте салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук тонкими кольцами.Соберите бургер: Положите на ломтик хлеба овощную котлету, сверху выложите салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук. Добавьте горчицу, майонез и кетчуп по вкусу. Закройте вторым ломтиком хлеба.Обжарьте: Разогрейте сковороду и обжарьте бургер с двух сторон до золотистой корочки.Подавайте: Подавайте бургер горячим с солеными огурцами или картофелем фри.