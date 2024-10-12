Житель Камешково организовал наркоплантацию на собственном участке в деревне Волковойно под районным центром. Огородник выращивал и сушил коноплю для собственного употребления,

Житель Камешково организовал наркоплантацию на собственном участке в деревне Волковойно под районным центром. Огородник выращивал и сушил коноплю для собственного употребления, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Полицейские нашли у мужчины 5 килограммов сушеной конопли. Против наркоплантатора возбуждено уголовное дело за культивирование в крупном размере наркотикосодержащих растений и хранение наркотикосодержащих частей растений в крупном размере. За эти