По обвинению в незаконных выращивании и хранении наркотикосодержащего растения перед судом предстанет житель города Камешково.

По обвинению в незаконных выращивании и хранении наркотикосодержащего растения перед судом предстанет житель города Камешково. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурант выращивал нелегальные растения на собственном огороде, а затем хранил высушенные части в хозяйственных постройках. При обыске у него было изъято свыше 5 кг вещества.Отмечается, что теперь жителю города Камешково грозит до 10 лет заключения.