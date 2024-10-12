Суд признал 33-летнего продавца-консультанта из Юрьевца виновным в мошенничестве.

Суд признал 33-летнего продавца-консультанта из Юрьевца виновным в мошенничестве. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Владимирской области.Осуждённый проработал на своём месте не один год и пользовался доверием у клиентов. Он предлагал людям получить товары с большой скидкой, но для этого требовал перечислить деньги лично ему на карту.Консультант, естественно, ничего не заказывал, а полученные деньги тратил на свои нужды. Весной 2024 года он совершил 17 хищений на общую сумму в 2,5 млн рублей.Суд приговорил гражданина к двум годам заключения в колонии строгого режима.