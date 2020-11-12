Солдаты предотвратили гибель троих детей на пожаре. Как сообщают спасатели, в деревне Коурково загорелся частный дом. О пожаре в МЧС сообщили рано утром проезжающие мимо очевидцы. Огнеборцы

Солдаты предотвратили гибель троих детей на пожаре. Как сообщают спасатели, в деревне Коурково загорелся частный дом. О пожаре в МЧС сообщили рано утром проезжающие мимо очевидцы. Огнеборцы сразу же выехали на место. Однако до их прибытия огонь заметили и двое солдат. Виктор Шаталов и Мурад Аслуев как раз в это время направлялись к месту службы