Темой встреч стала профилактика распространения запрещенной информации в сети Интернет.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и пропаганду негативного отношения к радикальным идеологиям, сотрудники УМВД России по Владимирской области встретились со студентами Владимирского государственного университета. В рамках специально организованной лекции полицейские рассказали студентам об основных правовых требованиях к информации, распространяемой в сети Интернет, особое внимание уделив положениям Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».Сотрудники органов внутренних дел также рассказали об основных правилах безопасного поведения в Интернете.В онлайн формате состоялась встреча с волонтерами молодежного общественного формирования «Киберпатруль», активно взаимодействующего с сотрудниками полиции по линии пресечения распространения запрещенной информации в сети Интернет.В частности, в рамках мероприятия рассмотрены механизмы поиска и направления на блокировку информации, содержащей экстремистские материалы.