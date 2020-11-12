С 2018 года Светлана Евгеньевна руководит Владимиро-суздальским музеем-заповедником.

Сегодня свой 65-летний юбилей отмечает директор Владимиро-суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.Она родилась 12 ноября 1955 года в Южно-Сахалинске. В 1978 году, после переезда во Владимирскую область, получила диплом Владимирского государственного пединститута. В 1997 году стала заместителем генерального директора Владимиро-суздальского музея-заповедника по экскурсионной работе. В 2010 году возглавила его. В 2018 году Указом Владимира Путина введена в состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. С декабря 2018 года вновь возглавила ВСМЗ.«От всей души поздравляем с юбилеем генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Светлану Евгеньевну Мельникову. Многая лета!», - пишет коллектив музея.Редакция «АиФ Владимир» присоединяется к поздравлениям и желает крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни.