Белорусский лидер весьма недоволен провокациями европейских политиков из-за ситуации на границе с Польшей.

Белорусский лидер весьма недоволен провокациями европейских политиков из-за ситуации на границе с Польшей.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с рядом обвинений в адрес официального Минска из-за ситуации с мигрантами, заявив о возможности перекрытия границы с польской стороны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, предупредил соседей и других европейских политиков об ответных мерах в случае введения санкций.На совещании с руководством Совета Министров Белоруссии Лукашенко заявил, что в последнее время Европа слишком часто пытается запугать Белоруссию пятым пакетом санкций. При этом глава белорусского государства назвал своих оппонентов из Польши и Литвы "мерзавцами" и "безголовыми", рекомендовав им задуматься о последствиях своих действий и высказываний, сообщает .Александр Лукашенко напомнил, что Минск может перекрыть транзит природного газа в Европу по территории Белоруссии, отметив, что в настоящее время страна увеличивает поставки, в том числе – по газопроводу "Ямал – Европа". Он считает, что "должен предупредить всех в Европе" о возможности такого решения, если новые санкции окажутся для государства слишком пагубными и тяжелыми. Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии должны любой ценой защитить суверенитет и независимость государства.Немногим ранее представители ряда государств, включая США, Францию, Великобританию, Норвегию и Эстонию приняли совместное заявление, в котором обвинили руководство Белоруссии в "бесчеловечных действиях" в отношении беженцев. В документе указано, что Минск использует мигрантов для дестабилизации обстановки в соседних странах, передает телеканал "".