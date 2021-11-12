Стартовал очередной сезон областного образовательного проекта «Школа юного законотворца», который реализуется фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. В этом году Школе

Стартовал очередной сезон областного образовательного проекта «Школа юного законотворца», который реализуется фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. В этом году Школе исполнилось пять лет. На протяжении месяца юные слушатели будут учиться ориентироваться в вопросах государственного устройства и познавать азы законотворчества. Роман Кавинов, зам. председателя Законодательного Собрания области, член фракции “Единая Россия” С 2017 года под