Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. УФНС России по Владимирской области...

Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря.УФНС России по Владимирской области напоминает собственникам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств необходимо уплатить налоги – не позднее 1 декабря 2021 года.Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Личном кабинете», остальным уведомление направлено по почте заказным письмом.Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога, а также если имеется переплата по имущественным налогам и по налогу на доходы физических лиц.Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах самообслуживания и в почтовых отделениях, а также с помощью сервиса «Заплати налоги» или «Личном кабинете налогоплательщика». Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду платежа.В случае несвоевременной уплаты налогов уже со следующего дня (со 2 декабря 2021 года) начисляются пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового органа налоговое уведомление за период владения в течение 2020 года налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов также можно позвонить по бесплатному номеру контакт-центра 8-800-222-2222. Подробности о содержании и исполнении налоговых уведомлений можно прочитать на сайте ФНС России на промостранице «Налоговое уведомление физических лиц 2021».