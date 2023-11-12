Эти проверки объясняются наступающим 1000-летним юбилеем города.

В декабре текущего года Суздаль станет новогодней столицей России. А в 2024 году город отметит 1000-летний юбилей. В связи с этим Роспотребнадзор проводит проверку качества гостиничных услуг.Как сообщает пресс-служба ведомости, за два месяца сотрудники проверили 50 гостиниц и мини-отелей. Владельцам предприятий объясняют порядок и условия предоставления услуг гостям, обсуждают вопросы заключения, изменения и расторжения договора, а также напоминают о необхоимости наличия свидетельства о присвоении заведению соответствующей категории.В город часто приезжает и губернатор Александр Авдеев. Визиты в гостиницы и хостелы в городе Суздале продолжатся.