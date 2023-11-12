В Коврове жители 8 квартир не дождались расселения из аварийного дома 1891 года постройки. Как...

В Коврове жители 8 квартир не дождались расселения из аварийного дома 1891 года постройки.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по обращению жильцов (они не дождались действий властей) - была проведена проверка исполнения администрацией Коврова законодательства при расселении жителей многоквартирных домов.Выяснилось, что на улице Набережной действительно расположен двухэтажный многоквартирный дом № 22, 1891 года постройки. И по поручению прокурора Инспекцией государственного жилищного надзора региона было проведено его обследование.В результате были зафиксированы повреждения наружных стен - "в виде гниения", коробления и расслоения структуры древесины (бревна) и локальные разрушения целостности кирпичной кладки ("трещины, разрушения отдельных кирпичей, отслоение штукатурного слоя")."Согласно экспертному заключению, общая степень износа указанного дома составляет 75%, проживание в нем представляет угрозу жизни и здоровью граждан: возможно обрушение штукатурки, стен и перекрытий, оконных блоков и кровельного покрытия крыльца..." - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге прокурором в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Коврова незамедлительно организовать расселение жильцов аварийного дома.Сообщается, что требования судом удовлетворены.В данный момент исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области