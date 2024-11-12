АЭС недалеко от Мурома исчезла из перечня планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций до 2042 года. Соответствующую информацию опубликовал «Системный оператор

АЭС недалеко от Мурома исчезла из перечня планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций до 2042 года. Соответствующую информацию опубликовал «Системный оператор Единой энергетической системы». В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 42 года отсутствует атомная станция у села Монаково Нижегородской области, недалеко от Мурома. Напомним, еще в 2011 году новость о планах