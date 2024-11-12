Штраф в 520 000 рублей заплатит регоператор «Биотехнологии». Организацию наказали за невывоз мусора в Ковровском и Гороховецком районах в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе

Штраф в 520 000 рублей заплатит регоператор «Биотехнологии». Организацию наказали за невывоз мусора в Ковровском и Гороховецком районах в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора области. Зафиксированы факты невывоза мусора 3, 5 и 8 сентября в Гороховецком районе и 9, 10, 11, 13 и 15 сентября в Ковровском. Были возбуждены дела об административных правонарушениях.