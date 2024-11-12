Материальную помощь заложили в проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Материальную помощь заложили в проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.Как рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в своем , федеральные деньги придут в регион-33 в виде субсидий по целевым программам. Например, на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации только в будущем, 2025-м, году Владимирская область получит 92,4 млн рублей. Дополнительные средства предусмотрены и на развитие сельского туризма. Из госбюджета владимирцам, которые создают новые турмаршруты и места размещения в сельской местности, выделят 45,9 млн рублей.По словам депутата Говырина, фокус внимания Думы и правительства направлен на комплексное развитие сельских территорий и экономику села. Ко второму чтению федерального бюджета, внесены поправки, по которым предусмотрено увеличение финансирование программ льготного лизинга для аграриев и поддержки отдельных секторов АПК. Так владимирские аграрии, которые занимаются зерновыми получат субсидию в 34,9 млн рублей, еще 58,7 млн рублей направят на стимулирование производства картофеля и овощей.