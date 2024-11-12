Молодежная дума Владимирской области – орган при Законодательном собрании, который занимается социальными проектами и законотворчеством. В нашем эфире председатель Молдумы 7 созыва

Молодежная дума Владимирской области – орган при Законодательном собрании, который занимается социальными проектами и законотворчеством. В нашем эфире председатель Молдумы 7 созыва Анна Алексеева рассказала, какие интересные инициативы они реализовывают в данный момент. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!