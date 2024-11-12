В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет загорелся спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на

В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет загорелся спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на неосвещенной «зебре» иномарка сбила 14-летнего мальчика и 16-летнюю девочку. Дети чудом выжили, но серьезно пострадали — потребовалась операция. Еще до аварии жители села Суходол отправляли обращения по поводу освещения трассы