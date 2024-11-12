В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет загорелся спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2024-posle-materiala-shestogo-kanala-v-sele-suxodol-u-peshexodnogo-perexoda-gde-sbili-dvux-podrostkov-poyavilas-machta-vremennogo-osveshheniya.html" target="_blank">После материала «Шестого канала» в селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения</a> - В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет загорелся спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2024-posle-materiala-shestogo-kanala-v-sele-suxodol-u-peshexodnogo-perexoda-gde-sbili-dvux-podrostkov-poyavilas-machta-vremennogo-osveshheniya.html]После материала «Шестого канала» в селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения[/url] - В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет загорелся спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на