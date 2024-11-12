Финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2024 не так давно прошел в Уфе. 33-ий регион смог на ней отличиться – проект «Москва+Владимирская область. Путешествие в русскую сказку»

Финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2024 не так давно прошел в Уфе. 33-ий регион смог на ней отличиться – проект «Москва+Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» взял 2 место, обогнав 450 маршрутов 60 регионов России. Об этом сообщили в областном правительстве. Над проектом работали Комитет по туризму города Москвы и Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области. Маршрут