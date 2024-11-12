Следком расследует уголовное дело в отношении владимирца, который ударил полицейского ножом. На неадекватного агрессивного мужчину пожаловались его соседи. Инцидент произошел в

Следком расследует уголовное дело в отношении владимирца, который ударил полицейского ножом. На неадекватного агрессивного мужчину пожаловались его соседи. Инцидент произошел в микрорайоне Юрьевец. На место выехали начальник пункта полиции № 12 отдела полиции №1 УМВД России по г. Владимиру и его коллега. Из пресс-релиза Следкома области Открыв сотрудникам полиции дверь, находящийся в состоянии алкогольного опьянения