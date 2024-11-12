В музее-заповеднике открылась камерная выставка с таким названием.

В музее-заповеднике открылась камерная выставка с таким названием. На ней – произведения медного художественного литья XII-XIX вв. из фондов музея и собрания частного коллекционера С.А. Афонина. Это кресты, иконки-обереги, изготовленные в древней Руси, произведения средневековых новгородских мастеров. Отдельный блок представляет литье известных старообрядческих общин, отличавшееся особенно умелой отливкой и украшением разноцветными эмалями.«По сути, меднолитая пластика – это икона малых форм, ставшая аналогом дорогостоящих живописных произведений. Цель выставки – рассказать об этом древнейшем искусстве и о том, какое значение эпоха Ивана Грозного оказала на его развитие в последующие века. Ведь именно в XVI в. были заложены декоративно-художественные особенности и иконографические каноны, продолжившиеся в творчестве мастеров Нового и Новейшего времени.На выставке экспонируются изделия, изготовленные в разное время и в различных художественных центрах. Детально рассмотреть их каждый посетитель может благодаря расположенному здесь сенсорному киоску», - рассказала научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода» Анастасия Лакиза.В XII-XIII вв. центром производства был Киев. В витрине – миниатюрные нательные кресты, распространенные в то время. Их носили вместе с небольшими иконками, привесками и змеевиками-оберегами (нагрудная икона с изображением на лицевой стороне образов святых, Богоматери, а на оборотной – змееногой фигуры с текстом заговора).В XIV-XVI вв. лидирующие позиции в изготовлении литой пластики занял Великий Новгород. Именно при Иване Грозном новгородская школа стала непревзойденным лидером в художественном оформлении. Особую известность приобрели иконы, носимые поверх одежды. На представленных в витрине – борцы за христианскую веру Георгий Победоносец и Никита-бесогон, святые Николай Чудотворец, Стефан и Пантелеймон, особо почитаемый Иваном Грозным образ Богоматери Знамение. Отличительной особенностью новгородского литья было оформление изображений в рамку в виде вьющейся лозы или жгута.В XVII в. после церковной реформы патриарха Никона последовал запрет использования отливных икон. Однако у старообрядцев (противников нововведений) литые образы очень ценились и их производство продолжили. На протяжении XVII-XX вв. старообрядческие общины становятся единственными центрами изготовления реликвий из меди. Их мастера сделали изделия более объемными, обогатив медный образ цветным декором - финифтью. Демонстрируемые на выставке изделия происходят из знаменитого центра Выговского общежительства (р. Выг, около Онежского озера), подмосковных Преображенской и Рогожской общин. В XIX в. для обрамления металлических икон стали использовать резные доски, создавая ковчег, игравший роль домашнего иконостаса или переносного киота.Выставка «Свет литых икон» позволяет проследить этапы развития металлопластики от простой техники обработки меди до высокохудожественного оформления и украшения. А еще она очень органично вписывается в строгую и таинственную атмосферу белокаменного домового храма женской половины царского дворца.