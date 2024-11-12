Комедия Здравствуйте, я ваша тетя! стала настоящей классикой советского кино. Картина до сих пор радует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами.

Комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!" стала настоящей классикой советского кино. Картина до сих пор радует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами.Фильм рассказывает о Бабсе, безработном молодом человеке, который, спасаясь от полиции, оказывается в доме богатой семьи, переодевшись в женскую одежду. Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните детали этой увлекательной истории. Вспомните смешные моменты, запоминающиеся реплики и любимых персонажей.