Сможете ли вы отличить ликоя от мэнкса? В мире существует более 200 пород кошек, и каждая из них уникальна по-своему.

Сможете ли вы отличить ликоя от мэнкса? В мире существует более 200 пород кошек, и каждая из них уникальна по-своему.Эти удивительные создания завоевали сердца миллионов людей, и многие готовы на все ради своих пушистых любимцев. Но насколько хорошо вы разбираетесь в разнообразии кошачьих пород?Вам предстоит проверить свои знания. Пройдите тест и узнайте, насколько вы настоящий знаток кошачьих пород.