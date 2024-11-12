Контракт был заключен на 5 млн рублей.

В Киржачском районе Владимирской области подрядчик, ответственный за установку ФАПа в селе Филипповское, может быть привлечен к административной ответственности из-за срыва сроков выполнения работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, госконтракт на сумму 5 миллионов рублей с ООО «МЭЙДОС» был заключен в апреле.Модульный ФАП так и не был установлен к установленному сроку – 30 сентября. Работы находятся под контролем прокуратуры, гендиректору компании внесено представление.