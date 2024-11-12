ФАП в селе Филипповское Киржачского района должен был появится еще 30 сентября. Однако проверка 7 ноября показала, что строительство еще не закончено. Ответственность за работы несет

ФАП в селе Филипповское Киржачского района должен был появится еще 30 сентября. Однако проверка 7 ноября показала, что строительство еще не закончено. Ответственность за работы несет организация «МЭЙДОС», рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Поставку и монтаж ФАПа еще в апреле заказала Киржачская районная больница. Контракт стоил 5 миллионов рублей. Сейчас подрядчику внесено представление, решается вопрос