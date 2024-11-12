50-летнюю автомобилистку из Коврова будут судить за смертельное ДТП. Оно произошло 24 июня, но уголовное дело возбудили только сейчас. Женщина сбила 73-летнюю пенсионерку на велосипеде в

50-летнюю автомобилистку из Коврова будут судить за смертельное ДТП. Оно произошло 24 июня, но уголовное дело возбудили только сейчас. Женщина сбила 73-летнюю пенсионерку на велосипеде в Коврове у дома №40 на улице Волго-Донской. Мы рассказывали об этой аварии ранее. Все случилось у нерегулируемого перекрестка, к которому женщина подъехала с улицы Солнечной на своем «Опель Астра».