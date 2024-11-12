Идея строительства атомной электростанции была озвучена в 2011 году Владимиром Путиным.

Системный оператор Единой энергетической системы России опубликовал финальную версию генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В ней отсутствует проект атомной станции в Нижегородской области, в 23 километрах от города Мурома Владимирской области.Идея строительства атомной электростанции была озвучена в 2011 году Владимиром Путиным, однако проект неоднократно откладывался, и его реализация вызвала протесты жителей, обеспокоенных безопасностью. Противостояние между сторонниками и противниками АЭС продолжалось восемь лет, однако в последние годы тема практически не обсуждалась публично.