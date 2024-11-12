В новую систему будут загружаться назначения врачей и наличие медикаментов в аптеках.

С 1 января 2025 года поликлиники Владимирской области начнут выпускать электронные рецепты. Об этом сообщило региональное минздрав накануне.В новую систему будут загружаться назначения врачей и наличие медикаментов в аптеках. Пациенты смогут заказывать препараты онлайн и получать их, предъявляя электронный рецепт или QR-код. С начала года рецепты льготникам оформляют только в электронном виде, с апреля - на платные лекарства.Переход на электронные назначения завершится к 1 июня 2025 года. Частные клиники начнут эту процедуру с 1 июля и завершат до конца года.