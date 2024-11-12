С 16 по 18 ноября в Суздале уже в третий раз пройдут Всероссийские соревнования по дисциплинам фристайл-слалома «Suzdal Cup». Также в рамках турнира состоится Первенство Федерации роллер-спорта

С 16 по 18 ноября в Суздале уже в третий раз пройдут Всероссийские соревнования по дисциплинам фристайл-слалома «Suzdal Cup». Также в рамках турнира состоится Первенство Федерации роллер-спорта России по отдельным дисциплинам. На площадке «Суздаль Арены» соберутся сильнейшие спортсмены страны. В течение двух дней участники будут соревноваться в семи дисциплинах. Всего разыграют 12 комплектов наград Всероссийских