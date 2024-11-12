Угнал экскаватор, чтобы съездить за добавкой алкоголя в магазин. 35-летнего жителя Ковровского района подозревают в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения,

Угнал экскаватор, чтобы съездить за добавкой алкоголя в магазин. 35-летнего жителя Ковровского района подозревают в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, сообщили в УМВД области. В начале ноября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение об угоне экскаватора, который принадлежит местному предприятию. Полиция быстро вычислила подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Ковровского