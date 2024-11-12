Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

Следственное управление по Владимирской области начало уголовное преследование мужчины, подозреваемого в приобретении средств для негласного получения информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Житель Коврова на маркетплейсе заказал 15 отмычек, а позже получил еще 5 из Китая, которые были изъяты таможней в Новосибирске. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ.Напомним, ранее мы писали, что