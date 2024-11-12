Её могут отчислить из колледжа.

Девушка из Владимирской области, пошутившая о теракте в «Крокус Сити Холле», уже второй день проходит допросы с мамой. Поскольку она несовершеннолетняя, у правоохранительных органов к ней основные вопросы — видео с ее шуткой привлекло их внимание.Как сообщает , в колледже во Владимирской области, где учится девушка, подтвердили, что директор примет решение о ее будущем обучении. Учебное заведение выразило удивление по поводу происшедшего, после того как стало известно о проверке со стороны подмосковного Следственного комитета в отношении учениц по