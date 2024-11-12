Проверка началась после многочисленных жалоб от жителей, поступивших на «горячую линию».

Мусорные проблемы во дворах привлекли внимание прокуратуры, которая приступила к масштабной проверке условий сбора и вывоза отходов в областной столице. Проверка началась после многочисленных жалоб от жителей, поступивших на «горячую линию». Прокуроры лично объезжают контейнерные площадки для выявления возможных нарушений.Проверки охватят более 200 контейнерных площадок, где уже зарегистрированы жалобы. Прокуратура намерена оценить работу регионального оператора, местных властей и управляющих компаний. В случае выявления нарушений виновные могут быть привлечены к ответственности, вплоть до судебных разбирательств и крупных штрафов.