Орган был сформирован из новых тканей.

Врачи Владимирской области провели уникальную операцию на пищеводе, полностью удалив орган через проколы и сформировав новый из тканей желудка. Как сообщили в минздраве региона, 57-летний пациент обратился с жалобами на трудности при глотании и боли в груди. Ему был установлен диагноз рак пищевода третьей стадии.Команда врачей провела комплексное лечение, включая химиолучевую терапию, после чего последовало хирургическое вмешательство. Операция, обычно требующая больших разрезов, прошла через несколько проколов, что позволило пациенту восстановиться в два раза быстрее. Уже через 10 дней он вернулся к привычному образу жизни и сейчас находится в состоянии ремиссии. Врачи оптимистично оценили состояние его здоровья.Напомним, ранее мы писали, что