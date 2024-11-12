Квартира на 8 этаже дома №189а на Добросельской улице загорелась 12 ноября. Спасателей вызвали в 11:34, рассказали в пресс-службе МЧС области. Возгорание было небольшим – пламя заняло всего 2

Квартира на 8 этаже дома №189а на Добросельской улице загорелась 12 ноября. Спасателей вызвали в 11:34, рассказали в пресс-службе МЧС области. Возгорание было небольшим – пламя заняло всего 2 квадрата. Но угарный газ едва не унес жизнь пенсионерки. 76-летнюю женщину, отравившуюся дымом, выводили из здания пожарные. Пострадавшую подключили к дыхательному аппарату, что спасло ей жизнь.