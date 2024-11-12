Двух жителей Владимирской области обвиняют в 16 преступлениях, связанных с незаконной рубкой деревьев в Селивановском районе. Причиненный ущерб оценивается в 18 миллионов рублей, рассказали

Двух жителей Владимирской области обвиняют в 16 преступлениях, связанных с незаконной рубкой деревьев в Селивановском районе. Причиненный ущерб оценивается в 18 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконной рубке леса в особо крупном размере и о пособничестве. Следствие установило, что один из обвиняемых подыскивал людей, у которых есть